漫画家の忍者ママさんの漫画「次男が就職で地元を出ることになった話」（全3話）がインスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む就職を機に大学生の次男が地元を離れることに。その前日は、バタバタと引っ越しの準備を手伝い、みんなで外食をして過ごしたのですが、母は少し感傷的な気分になって…という内容で、読者からは「社会人、無理せず頑張って！」「その後、パチンコは