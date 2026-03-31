漫画家の忍者ママさんの漫画「次男が就職で地元を出ることになった話」（全3話）がインスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

就職を機に大学生の次男が地元を離れることに。その前日は、バタバタと引っ越しの準備を手伝い、みんなで外食をして過ごしたのですが、母は少し感傷的な気分になって…という内容で、読者からは「社会人、無理せず頑張って！」「その後、パチンコは一緒に行けたのかな（笑）」「帰省が楽しみですね」などの声が上がっています。

平気だと思っていたのに、こみ上げた“寂しさ”

忍者ママさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。忍者ママさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画「次男が就職で地元を出ることになった話」を描いたきっかけを教えてください。

忍者ママさん「去年、2人兄弟の次男が地元を出たとき、子育てが完全に終了した気持ちになって、寂しく思いました。あまり子どもに執着していない自負があったのですが…。この気持ちを残しておきたくて描きました」

Q.次男くんが地元を離れ、忍者ママさんの生活は変わりましたか。

忍者ママさん「高校生男子は母とは遊んでくれませんが、大学生男子はまれに母と遊んでくれる子がいますよね。次男はそのタイプだったので、一緒にご飯や買い物に行ったり、パチンコに行ったりしていました。もちろんお財布扱いされてのことでしたけれど、それがなくなってしまい、正直寂しいです」

Q.地元を離れてから約1年たちますが、次男くんの現在の様子はいかがですか。

忍者ママさん「周囲の皆さんが頭のいい方々ばかりで、ついていくのに必死だそうですが、仕事は何とか続けています。今はスキルを磨いて、自分なりに仕事を頑張っていると言っていました」

Q.その後、息子さんと一緒にパチンコに行く機会はありましたか。

忍者ママさん「先日次男が帰省したときに、一緒に行って楽しかったです。普段は次男がいないので行きません（笑）」

Q.漫画「次男が就職で地元を出ることになった話」について、どのようなコメントが寄せられましたか。

忍者ママさん「『母としては寂しいですよね』『頑張り過ぎずに頑張ってほしい親の気持ち、分かります』『また一緒にパチンコへ行けるといいですね』などのコメントをいただきました」