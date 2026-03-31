世界でも特に厳しい評価が下される日本市場東京都港区にあるアストン マーティン青山ハウスで2月26日、伝統のアストン マーティン『S』モデルに新たな歴史を刻む、2台のニューモデルに関するジャパン・プレミアが行われた。【画像】新たな歴史を刻む！ヴァンテージとDBXに用意されたアストン マーティン『S』モデル全60枚当日はアジア太平洋およびグレーターチャイナ担当のリージョナル・プレジデント、カール・ベイリス氏と、イ