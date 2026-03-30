新潟空港（新潟市）を拠点とする航空会社「トキエア」で社員への給与振り込みが遅れていることが30日、複数の社員への取材で分かった。昨年6月から今月まで複数回発生しているという。同社は取材に「事実関係を確認する」と述べた。新潟県から約11億6千万円の融資を受けている。社員らによると、部署により状況は異なるが、毎月20日の給与日が今月は25日に変更となった上、30日現在も振り込みがないという。同社は、遅れるが支