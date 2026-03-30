¿·³ãµòÅÀ¤Î¥È¥¥¨¥¢¤ÇµëÍ¿ÃÙ¤ì¡¡ºòÇ¯¤«¤éÊ£¿ô²óÈ¯À¸
¡¡¿·³ã¶õ¹Á¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¤Ç¼Ò°÷¤Ø¤ÎµëÍ¿¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ò°÷¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤«¤éº£·î¤Þ¤ÇÊ£¿ô²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿·³ã¸©¤«¤éÌó11²¯6ÀéËü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò°÷¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô½ð¤Ë¤è¤ê¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Ëè·î20Æü¤ÎµëÍ¿Æü¤¬º£·î¤Ï25Æü¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢30Æü¸½ºß¤â¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤ë¤¬»ÙÊ§¤¦¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Ø¤Î¿®Íê¤âÆ¯¤¯°ÕÍß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÃÏ°è¹Ò¶õ¤È¤·¤Æ2020Ç¯ÀßÎ©¡¢24Ç¯1·î¤Ë¿·³ã¡½»¥ËÚ¡ÊµÖ¼î¡Ë¤Ç½¢¹Ò¤·¤¿¡£25Ç¯10·î¡¢¼èÄùÌò¤Ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬½¢Ç¤¡£½¢¹ÒÏ©Àþ¤ÏÃæÉô¡¢¿À¸Í¤ÎÂ¾¡¢ÃæÉô¡½»¥ËÚ¡ÊµÖ¼î¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£