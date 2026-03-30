東京・池袋のサンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で、アルバイトの春川萌衣さん（21）が殺害された事件。ストーカー化した廣川大起容疑者（26）は春川さんを何度も刺して殺害した。その執拗な犯行とはうらはらに、沖縄で過ごした少年時代を知る関係者らは「優しくて、立派なお兄ちゃん」だったと証言する。 〈画像あり〉ワイシャツ姿、ポーズをとり“キメ顔”の廣川容疑者