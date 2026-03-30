入学式のシーズンになると、なにを着るか、数回しか着ない服にどのくらいお金をかけるか…など、服選びに悩む方も多いですよね。そんなときに頼りになるのが、手もちのプチプラ服を組み合わせた“きちんと見え”コーデ。ここでは読者の代表組織・ESSEベストフレンズ101の3名が、ユニクロや無印良品、しまむらなどのアイテムで、普段着にも使える「プチプラ卒入学式コーデ」を紹介します。ユニクロや無印良品の服で、入学式もおしゃ