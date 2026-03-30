入学式のシーズンになると、なにを着るか、数回しか着ない服にどのくらいお金をかけるか…など、服選びに悩む方も多いですよね。そんなときに頼りになるのが、手もちのプチプラ服を組み合わせた“きちんと見え”コーデ。ここでは読者の代表組織・ESSEベストフレンズ101の3名が、ユニクロや無印良品、しまむらなどのアイテムで、普段着にも使える「プチプラ卒入学式コーデ」を紹介します。

ユニクロや無印良品の服で、入学式もおしゃれに乗りきる

以前の卒入学式で、いわゆる「セレモニー服」から似合うものを探すのが難しかったと話すのは、整理収納アドバイザー1級の中島陽子さん（30代）。ノーカラージャケットやひざ丈スカート、ツイードジャケット、ふんわりしたブラウスなど、曲線的なデザインでしっくりくるものが見つからず、苦戦していたのだとか。

【写真】ユニクロのジャケットとパンツ＆無印良品のシャツで式典コーデ

「しばらくジャケットとパンツを探していましたが、無理してセレモニー服から選ぶ必要はないと思い、普段も着ているアイテムから組み合わせました」（中島さん、以下同）

そこで選んだのは、ユニクロのダブルジャケット＋タックワイドパンツに、無印良品の白いシャツ。首元には赤いスカーフを巻きました。

「ものに汎用性を求めがちな性格で、出番の少ないものの保管にモヤモヤを感じていました。ですので、今のコーデにはとても満足。『めったに使わないのにワードローブにある…』と思わず、ポジティブな気持ちになれます」

●普段も着まわしやすいデザイン

式典で使った服は日常使いでも大活躍。ユニクロのジャケットは黒インナーやデニムと組み合わせてクールに。白シャツは鮮やかなボトムスと合わせて着まわしています。

「ビビッドカラーのスカートやデニム、スニーカーを合わせて、白シャツとジャケットのかっちりした感じをゆるめています」

＜着用アイテム＞

・ダブルジャケット 09BLACK 6990円（ユニクロ）

・婦人洗いざらし ブロードレギュラーカラー長袖シャツ 白 2990円（無印良品）

・タックワイドパンツ 09BLACK 4990円（ユニクロ）

数年前のスーツが窮屈…しまむらで高見え＆後悔なし

この春に次女の卒入学をひかえている大熊江美子さん（40代）。式の参加に合わせて、靴以外のスーツセットは「しまむら」で購入しました。全身そろえても、お値段は約1万円だったそう。

「セレモニー服などはしっかりしたものをという価値観があったので、プチプラ価格には抵抗がありました。しかし、ほぼ1〜2回しか着ないものにお金をかけるのはやめました」（大熊さん、以下同）

これまでも卒入学コーデに悩み、試行錯誤してきた大熊さん。2年前の長女の卒入学式では、少しお値段のはるセレモニースーツを新調したそう。トレンドも意識し、少しでも「きれいなお母さん感」を出そうとがんばっていたといいます。

「服がそろったので、きっとこの先も大丈夫と思っていました。ですが、SNSでもよくささやかれる『式典服が縮んでパツパツ問題』を実感。実際はスーツが縮むのではなく、私が少し太ったのですが…更年期の身体をなめていました」

そこで、今後体型が変わっても心が痛まない、しまむらのスーツセットを購入。お値段以上に生地がしっかりとしており、数回着るぶんにはまったく問題ないとのこと。

「選んだスーツはシンプルなデザイン。アクセサリーで少し華やかにしようと思います。整理収納のお仕事にも使えますし、数年後の機会に着られなくなっていても、後悔のない値段です」

＜着用アイテム＞

・レディーススーツ 7370円（しまむら）

黒ジャケット＆ユニクロアイテムの相性抜群

整理収納アドバイザー・青村怜子さん（40代）のお子さんたちは3歳差。数年おきに卒入学がありますが、なにを着るか毎回悩んでいたそう。

「ですが、応用のきくフォーマルなワンピースとジャケットを購入してからコーデが落ち着きました。昨年は卒入学式が2回ずつありましたが、迷わず着られると気持ち的にもラク。家で洗濯もできますし、プチプラアイテムは普段も使えて重宝しています」（青村さん、以下同）

卒業式はジャケット・ワンピースのセットアップを着た一方で、入学式は同じ黒のジャケットにユニクロのブラウスとパンツを合わせました。

「トップスやパンツを変えるだけで印象がガラッと変わり、華やかさを演出できました」

ユニクロのブラウスやパンツはお出かけ用コーデにも愛用。

「ブラウスはカーディガンのように羽織り、パンツはTシャツやスニーカーなどのラフなアイテムにマッチします」

＜着用アイテム＞

・気持ちに寄りそうブラックフォーマル ジャケット 2万1692円（北欧暮らしの道具展）

・レーヨンピンタックブラウス 00WHITE 数年前に購入（ユニクロ）

・気持ちに寄りそうブラックフォーマル ワンピース 2万6818円（北欧暮らしの道具展）

・タックワイドパンツ 06GRAY（旧カラー） 3990円（ユニクロ）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください