受験勉強で毎日、勉強に追われていた私。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉電車の中でも猛勉強。そんな時、ふと触れた優しさに思わず涙が。――宮城県在住の20代女性・Uさんの思い出。＜Uさんからのおたより＞約10年前、私が当時高校生だったころの話です。当時、東日本大震災の影響で電車の本数が少なく、私の家の最寄りにつく電車は20時台が最終でした