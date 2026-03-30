受験勉強で毎日、勉強に追われていた私。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

電車の中でも猛勉強。そんな時、ふと触れた優しさに思わず涙が。

――宮城県在住の20代女性・Uさんの思い出。

＜Uさんからのおたより＞

約10年前、私が当時高校生だったころの話です。

当時、東日本大震災の影響で電車の本数が少なく、私の家の最寄りにつく電車は20時台が最終でした。私は受験勉強が忙しく、電車の中で本を広げながら公式や解説を読んでいました。

最寄り駅まで残り数駅の所で、目の前の本にスッとチョコレートと紙きれを置かれました。

精神的に参っていた私

顔を上げると、20代くらいの女性がいて「がんばってね」とにこやかに電車を降りていきました。

とっさのことだったので声が出ず、お礼もできないまま紙きれを広げました。そこには、

「大変だと思うけど勉強頑張ってね」

ときれいな字で書いてありました。

当時、受験で精神的に参っていた私はそれを読み、人目もはばからず泣いてしまいました。

ちゃんとお礼できなかったのが心残りですが、今でもその手紙はとってあります。そして、希望していた職業に就くことが出来ました。

あの時のお姉さんに力をもらいました。ありがとうございました。



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