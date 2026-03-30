中国の国有銀行、中国工商銀行（ICBC、以下、工行）がこのほど公表した2025年年次報告書によると、2025年の総資産は53兆4800億元（約1230兆円）に達し、世界で初めて総資産が50兆元（約1150兆円）を超えた銀行となりました。データによると、2025年に工行は営業収益が前年比1．9％増加し、8013億9500万元（約18兆4320億円）を達成しました。純利益は前年比1．0％増加し、3707億6600万元（約8兆5300億円）でした。利息収益は0．4％