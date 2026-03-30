藤枝MYFCは30日、駒澤大FW渡邉幸汰(3年)の2027年加入内定を発表した。宮城県出身の渡邉は東北学院高から駒澤大へ進学。1年目から関東大学リーグに出場し、昨年は関東大学リーグ2部で21試合7得点2アシストを記録して1部昇格に貢献した。2部のベストイレブンにも選出されている。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●FW渡邉幸汰(わたなべ・こうた)■生年月日2004年6月12日(21歳)■出身地宮城県石巻市■身長/体重185cm/8