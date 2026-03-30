駒澤大FW渡邉幸汰が藤枝内定!! 昨年の関東大学2部ベストイレブン「謙虚、感謝、素直な気持ちを忘れずに」
藤枝MYFCは30日、駒澤大FW渡邉幸汰(3年)の2027年加入内定を発表した。
宮城県出身の渡邉は東北学院高から駒澤大へ進学。1年目から関東大学リーグに出場し、昨年は関東大学リーグ2部で21試合7得点2アシストを記録して1部昇格に貢献した。2部のベストイレブンにも選出されている。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●FW渡邉幸汰
(わたなべ・こうた)
■生年月日
2004年6月12日(21歳)
■出身地
宮城県石巻市
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
コバルトーレ女川-東北学院中-東北学院高-駒澤大
■コメント
「2027年より藤枝MYFCに加入することになりました、駒澤大学の渡邉幸汰です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手を、藤枝MYFCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった指導者の方々、家族、仲間にあらためて感謝申し上げます」
「これからも謙虚、感謝、素直な気持ちを忘れずに、藤枝MYFCの勝利に貢献できるよう日々努力していきます。応援よろしくお願いします!」
宮城県出身の渡邉は東北学院高から駒澤大へ進学。1年目から関東大学リーグに出場し、昨年は関東大学リーグ2部で21試合7得点2アシストを記録して1部昇格に貢献した。2部のベストイレブンにも選出されている。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●FW渡邉幸汰
(わたなべ・こうた)
■生年月日
2004年6月12日(21歳)
宮城県石巻市
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
コバルトーレ女川-東北学院中-東北学院高-駒澤大
■コメント
「2027年より藤枝MYFCに加入することになりました、駒澤大学の渡邉幸汰です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手を、藤枝MYFCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった指導者の方々、家族、仲間にあらためて感謝申し上げます」
「これからも謙虚、感謝、素直な気持ちを忘れずに、藤枝MYFCの勝利に貢献できるよう日々努力していきます。応援よろしくお願いします!」