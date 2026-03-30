　藤枝MYFCは30日、駒澤大FW渡邉幸汰(3年)の2027年加入内定を発表した。

　宮城県出身の渡邉は東北学院高から駒澤大へ進学。1年目から関東大学リーグに出場し、昨年は関東大学リーグ2部で21試合7得点2アシストを記録して1部昇格に貢献した。2部のベストイレブンにも選出されている。

　以下、クラブ発表のプロフィールとコメント

●FW渡邉幸汰

(わたなべ・こうた)

■生年月日

2004年6月12日(21歳)

■出身地

宮城県石巻市

■身長/体重

185cm/80kg

■経歴

コバルトーレ女川-東北学院中-東北学院高-駒澤大

■コメント

「2027年より藤枝MYFCに加入することになりました、駒澤大学の渡邉幸汰です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手を、藤枝MYFCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった指導者の方々、家族、仲間にあらためて感謝申し上げます」

「これからも謙虚、感謝、素直な気持ちを忘れずに、藤枝MYFCの勝利に貢献できるよう日々努力していきます。応援よろしくお願いします!」