30日発売の雑誌『所ジョージの世田谷ベース』では、“所さんが語る思い出のオートバイ”を特集する。【写真多数】所ジョージ、18歳の時の“愛車”の全貌…ほかこれまでの愛車を公開俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（71）がメインキャラクターを務める雑誌『Daytona』の増刊号として2006年に創刊した『所ジョージの世田谷ベース』。これまで世田谷ベースの設計、建築の様子から始まり、所の車やバイクの