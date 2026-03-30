所ジョージ、18歳の時の“愛車”を紹介 これまでの“バイク遍歴”全43台を総ざらい
30日発売の雑誌『所ジョージの世田谷ベース』では、“所さんが語る思い出のオートバイ”を特集する。
【写真多数】所ジョージ、18歳の時の“愛車”の全貌…ほかこれまでの愛車を公開
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（71）がメインキャラクターを務める雑誌『Daytona』の増刊号として2006年に創刊した『所ジョージの世田谷ベース』。これまで世田谷ベースの設計、建築の様子から始まり、所の車やバイクのカスタム、ファッション、食、工作など所さんのリアルな日常に密着したコンテンツと、所ならではのユニークな発想や考え方をさまざまな角度から紹介してきた。
前号では「所さんの記憶に残る思い出のクルマTOP60」として、所さんが所有してきた車を紹介。好評を受け、今回はオートバイ編を送る。所がこれまで手に入れてきたオートバイについて、徹底的にインタビュー。初めて購入したモデルから近年カスタムしたモデルまで、余すことなく紹介する。
18歳くらいの時に、カワサキのバイソンの次に買ったというホンダのダックスや、ハンドチェンジのハーレーに飽きてゴリラを買ったり、ホンダのマルチを新車で手に入れてみたり、サンダンスのカスタムバイクを追求したり。スーパーカブからスズキの大型レーサーレプリカなどなど、登場するオートバイは多岐にわたる。
また、特別付録は所が最近オートバイに貼っている、かつてのアメリカの航空会社TWAのロゴをモチーフにした特製ステッカー。「TOKORO’S WORLD AIRFIELD」とデザインされたステッカーは、耐光性があるためバイクやクルマに貼ることが可能となっている。
■ 収録された所のオートバイ(全43台)
1969 HONDA DAX
1978 HONDA GORILLA
1979 HONDA CB750F
1972 HONDA CB 250T
1988 HONDA TLM220R
1959HONDA SUPER CUB
2000 HONDA CB 1300
1933 BSA B33-3
1961 LAMBRETTA Li 150
1956 LAMBRETTA Model D
1969 KAWASAKI MACH III
1969 KAWASAKI SIDEWINDER 250
1970 KAWASAKI 250 TR BISON
1968 KAWASAKI BUSHWACKER 175
1969 KAWASAKI 90SSS
1969 KAWASAKI F21M
1973 BMW R75/6
1984 BMW R80
1969 HODAKA ACE100
2015 CLEVELAND FX110
2020 ITALJET DRAGSTER 200
1972 SUZUKI BANBAN 125
1998 SUZUKI GSX-R 750
1974 YAMAHA YZ125
1978 YAMAHA SR500
1995 YAMAHA YP250 Majesty 250
2000 YAMAHA T-MAX 500
2001 YAMAHA GRAND AXIS 90
2001 YAMAHA YZ85
1974 YAMAHA DT360
1987 BUELL RR1000
1970 Harley Davidson XR750レーサー
1941 Harley Davidson WLA
Sundance Super XR DT
Sundance Super XRH 1300
Sundance Panshovel
Sundance Knuckle Thumper
Sundance Super Glide III
Sundance Single XXXtasy （Buell Blust）
Sundance Panshovel
Sundance Hi-Spec Rustalgia（Junk Harley）
2002 RIDLEY 625
Sundance Frankenstein（Detroit Gasoline Alley Customs）
【写真多数】所ジョージ、18歳の時の“愛車”の全貌…ほかこれまでの愛車を公開
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（71）がメインキャラクターを務める雑誌『Daytona』の増刊号として2006年に創刊した『所ジョージの世田谷ベース』。これまで世田谷ベースの設計、建築の様子から始まり、所の車やバイクのカスタム、ファッション、食、工作など所さんのリアルな日常に密着したコンテンツと、所ならではのユニークな発想や考え方をさまざまな角度から紹介してきた。
18歳くらいの時に、カワサキのバイソンの次に買ったというホンダのダックスや、ハンドチェンジのハーレーに飽きてゴリラを買ったり、ホンダのマルチを新車で手に入れてみたり、サンダンスのカスタムバイクを追求したり。スーパーカブからスズキの大型レーサーレプリカなどなど、登場するオートバイは多岐にわたる。
また、特別付録は所が最近オートバイに貼っている、かつてのアメリカの航空会社TWAのロゴをモチーフにした特製ステッカー。「TOKORO’S WORLD AIRFIELD」とデザインされたステッカーは、耐光性があるためバイクやクルマに貼ることが可能となっている。
■ 収録された所のオートバイ(全43台)
1969 HONDA DAX
1978 HONDA GORILLA
1979 HONDA CB750F
1972 HONDA CB 250T
1988 HONDA TLM220R
1959HONDA SUPER CUB
2000 HONDA CB 1300
1933 BSA B33-3
1961 LAMBRETTA Li 150
1956 LAMBRETTA Model D
1969 KAWASAKI MACH III
1969 KAWASAKI SIDEWINDER 250
1970 KAWASAKI 250 TR BISON
1968 KAWASAKI BUSHWACKER 175
1969 KAWASAKI 90SSS
1969 KAWASAKI F21M
1973 BMW R75/6
1984 BMW R80
1969 HODAKA ACE100
2015 CLEVELAND FX110
2020 ITALJET DRAGSTER 200
1972 SUZUKI BANBAN 125
1998 SUZUKI GSX-R 750
1974 YAMAHA YZ125
1978 YAMAHA SR500
1995 YAMAHA YP250 Majesty 250
2000 YAMAHA T-MAX 500
2001 YAMAHA GRAND AXIS 90
2001 YAMAHA YZ85
1974 YAMAHA DT360
1987 BUELL RR1000
1970 Harley Davidson XR750レーサー
1941 Harley Davidson WLA
Sundance Super XR DT
Sundance Super XRH 1300
Sundance Panshovel
Sundance Knuckle Thumper
Sundance Super Glide III
Sundance Single XXXtasy （Buell Blust）
Sundance Panshovel
Sundance Hi-Spec Rustalgia（Junk Harley）
2002 RIDLEY 625
Sundance Frankenstein（Detroit Gasoline Alley Customs）