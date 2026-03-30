松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、創業25周年を記念して看板メニュー「ロースかつ」の肉を、厳選された「カナダ産大麦豚ロースかつ」に4月1日午後3時から期間限定で切り替え販売をします。【写真】全16種！創業25周年企画でバージョンアップされるメニューたち！一挙に見る！今回の切り替えは、創業25周年を祝う企画第1弾企画。「カナダ産大麦豚」は、大麦を食べて育つことで生まれる、脂身の甘