大谷とサンタナのやりとりにMLBも注目開幕3連勝の好スタートを切り、ドジャースは同地区のダイヤモンドバックスに実力を見せつけた。大谷翔平投手は開幕戦で安打を放つなど、3試合すべてで出塁を果たし勝利に貢献した。そんな大谷が今季初安打を放った直後に見せた行動と、敵軍選手のリアクションがファンの間で話題となっている。26日（日本時間27日）に本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦での出来事だった。大