大谷とサンタナのやりとりにMLBも注目

開幕3連勝の好スタートを切り、ドジャースは同地区のダイヤモンドバックスに実力を見せつけた。大谷翔平投手は開幕戦で安打を放つなど、3試合すべてで出塁を果たし勝利に貢献した。そんな大谷が今季初安打を放った直後に見せた行動と、敵軍選手のリアクションがファンの間で話題となっている。

26日（日本時間27日）に本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦での出来事だった。大谷は「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で強烈な右前打を放ち出塁。一塁ベースに到達すると三塁側ベンチに向かって、両手を上げて上体を傾ける“お馴染み”のポーズを披露した。その際、すぐ横にいた一塁手のサンタナが、突然の動きに驚きビクッと反応。そのシーンをカメラが捉えていた。

MLBは公式SNSでこの塁上でのやりとりを公開。大谷に叩かれそうになったと勘違いしたようなサンタナの表情にファンが次々に反応した。SNSには「ヤバ谷様」「サンタナ選手、殴られると思ったのかな？（爆笑）」「その後のフォローも可愛い」「本当だw チョップされそうになってる」「大谷サンのポーズにサンタナ選手がビビってるの草」などの声が寄せられていた。

ドジャース3年目となった今季、大谷は開幕から二刀流での出場が見込まれている。ドジャースタジアムでの開幕戦安打は自身初で、幸先の良いスタートを切っただけに今後の活躍に期待が高まる。（Full-Count編集部）