2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年7月9日）********母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって…* * * * * * *