【お金目当ての息子の彼女】初めて家に来た日、お菓子にも手をつけずほとんど話さない彼女に不安を覚え…【第１話まんが】【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年7月9日）********母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって…
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家族4人、我が家は平和でした
私は野田由美子。結婚以来、専業主婦として家を切り盛りしてきました。
社会人になった娘（アスカ）と息子（タツヤ）は、すでに独り立ち。
今日はそんな2人が揃って帰ってきているので、久々に家族4人で賑やかに食卓を囲んでいます。
↓↓↓あ、あのさ
会ってほしい人が…
↓↓↓後日――
嫌な予感がするのはなぜ？
タツヤが連れてきたのは、同じ会社で働くチナツさん。
しかし初めて会うチナツさんの様子に、私はなんとも言えない不穏な空気を感じ取ったのでした。