記事ポイント室町時代創業の虎屋が東京大学・Brule Inc.と3Dプリンタ・3Dスキャナ活用の共同プロジェクトを2024年6月より展開特製羊羹『千丈の翳』で大型FFF式3Dプリンタによる極めて細密な輪郭線の再現を実現二次元の構想を素早く立体化できる即応性と微調整の柔軟性が和菓子づくりの新たな原動力に 室町時代後期に京都で創業した虎屋が、東京大学大学院工学系研究科ものづくり部門およびBruleと組み、3Dプリンタ・3Dスキャ