「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）打った瞬間ほえた。二塁ベースに到達して、もう一度ほえた。阪神・中川勇斗捕手が価値ある一打を放ち、感情を爆発させた。「ランナーをかえすことだけを意識してました。うれしかったです」１点リードで迎えた三回だった。１死満塁の絶好機で赤星の変化球に食らいつき、左中間を破る２点適時二塁打。笑顔で手をたたき、力強く拳を握る。開幕から３試合連続スタメン起用の中、８