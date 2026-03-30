「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

打った瞬間ほえた。二塁ベースに到達して、もう一度ほえた。阪神・中川勇斗捕手が価値ある一打を放ち、感情を爆発させた。

「ランナーをかえすことだけを意識してました。うれしかったです」

１点リードで迎えた三回だった。１死満塁の絶好機で赤星の変化球に食らいつき、左中間を破る２点適時二塁打。笑顔で手をたたき、力強く拳を握る。開幕から３試合連続スタメン起用の中、８打席目でうれしい初安打。さらにこの一本が、自身プロ初のタイムリーだった。ベンチへ戻ると、同じ丸刈りの熊谷と頭をコツン。仲間と喜びをかみしめた。

課題の得点圏だった。昨季は１軍で出場機会をつかみ、２本の本塁打も放った。ただ、チャンスで結果を残せず、得点圏打率は・１６７。さらなる飛躍を遂げるため「打点を挙げることが、チームにとって一番いい。今年は盛り返したい」と意気込んでいた。

オフは「振る力をつけたかった」と肉体改造。ハードなトレーニングに加え、食事面にも気を使い５キロ増量。１年間戦う体を作り上げた。実戦が始まると、打球速度が昨季よりも向上。オープン戦で結果を残し、５年目にして初の開幕スタメンを勝ち取った。自信もついてきたように思えたが、常に「不安がある」と口にする。「考えちゃうのが嫌なので。考えすぎないために」と、夜な夜なバットを振り続けた。

１点を追う八回には、無死一、二塁から犠打を決めた。一塁にヘッドスライディングをする気迫を見せ、直後の逆転を呼び込んだ。開幕前から中川をキーマンに挙げていた藤川監督は「自分の力でつかんでいかないといけない世界。まだまだ続きます」と、さらなる活躍に期待した。

現在、左翼候補のドラフト１位・立石（創価大）が「左手首の関節炎」で再び離脱。同学年のライバルが不在の中、結果を出して定位置を確かなものにしたい。帰り際には「もう切り替えて、次の試合に備えたい」と表情を引き締めた。猛虎打線に新たなポイントゲッター誕生だ。