［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月29日／ハムデン・パーク日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦した。序盤からボールを握った日本は、なかなか得点を奪えない。逆にピンチを迎える場面もあったが、GK鈴木彩艶が好守を見せてゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。後半に入ると、三笘薫、堂安律、上田綺世ら主力組を投入して