愛知を中心に活動中の5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部が、6月に初のアルバム『スーパー登山部』をリリースする。これに伴うツアーの東京追加公演と、ツアーファイナルとして長野県白馬岳の山小屋・白馬山荘でのワンマンライブが開催されることになった。1stアルバム『スーパー登山部』を引っ提げた東名阪ワンマンツアーは、発売開始からわずか1分で全公演ソールドアウト。この反響をうけて決定した追加公演は7月9日(