愛知を中心に活動中の5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部が、6月に初のアルバム『スーパー登山部』をリリースする。これに伴うツアーの東京追加公演と、ツアーファイナルとして長野県白馬岳の山小屋・白馬山荘でのワンマンライブが開催されることになった。

1stアルバム『スーパー登山部』を引っ提げた東名阪ワンマンツアーは、発売開始からわずか1分で全公演ソールドアウト。この反響をうけて決定した追加公演は7月9日(木) 東京・渋谷WWWXにて開催される。チケットは現在イープラスにて、FC最速先行およびオフィシャル先行を受付中だ。

そして、ツアーファイナルの場となるのは北アルプスの名峰 長野・白馬岳(標高2,932m)の山頂直下に位置する日本最大級の山小屋・白馬山荘。ここで9月1日(火)〜3日(木)の3日間をかけてのワンマンライブが開催される。山岳の大自然に包まれた特異なロケーションで体感する音楽は、スーパー登山部の公演でしか味わうことのできないプレミアム体験となりそうだ。心身ともに充分な準備をして臨んでほしい。チケットなど公演の詳細は後日発表となる。

■1st Album『スーパー登山部』

2026年6月 リリース

※詳細は後日発表

■東京 追加公演＜1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse＞

2026年7月9日(木)渋谷WWWX

開場18:00/開演19:00 チケット受付URL：https://eplus.jp/superclimbingclub/

※FC最速先行・オフィシャル先行受付(抽選)：2026年3月28日(土) 20:00〜2026年4月21日(火) 23:59 券種/料金：

スタンディング 前売り 5,500円(税込)

U-25 スタンディング 前売り：3,000円(税込)

※入場時、別途ドリンク代必要

※整理番号あり

※枚数制限4枚

※未就学児入場不可、小学生以上はチケットが必要

※U25チケットは身分証明書もしくは学生証の確認を実施

※転売チケットでの入場はできません 問い合わせ：YUMEBANCHI(大阪)

06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>

https://www.yumebanchi.jp/

■長野 白馬岳山頂＜1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse＞

日程：2026年9月1日(火)〜2026年9月3日(木)

会場：白馬山荘

※チケットなど公演の詳細は、後日発表予定。

■＜1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse＞※SOLD OUT

2026年6月20日(土)大阪 心斎橋JANUS

2026年6月21日(日)愛知 名古屋JAMMIN’

2026年6月28日(日)東京 渋谷WWW