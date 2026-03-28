米南部ルイジアナ州のバークスデール空軍基地で、無許可の小型無人機（ドローン）が上空に侵入する事案が今月上旬以降、複数回確認されていたことが分かった。基地は核搭載可能な戦略爆撃機B52の主要拠点で、米空軍が警戒を強めている。侵入は数日にわたり断続的に発生し、1回に12〜15機が群集して押し寄せたケースもあった。飛行時間は数時間に及び、基地内の敏感区域付近を飛行したとみられる。初動では一時的に基地内で退避措置