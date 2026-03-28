分解せずに運搬可能な「丸積み輸送」にも対応日立建機はこのたび、深い掘削作業や低空頭下（低い天井下）での施工が可能な「ZX240LC-7」大深度クラム仕様機（超低騒音型建設機械指定）の発売を開始しました。【写真】これが掘削深さ50mを実現した「腕先」ですこのモデルは運転質量3万2900kg、バケット容量1.0立方メートルで、最大掘削深さ50mを実現。その一方で、8m以下の低空頭下でも掘削・積込が可能となっており、地下階か