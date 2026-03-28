分解せずに運搬可能な「丸積み輸送」にも対応

日立建機はこのたび、深い掘削作業や低空頭下（低い天井下）での施工が可能な「ZX240LC-7」大深度クラム仕様機（超低騒音型建設機械指定）の発売を開始しました。

【写真】これが掘削深さ50mを実現した「腕先」です

このモデルは運転質量3万2900kg、バケット容量1.0立方メートルで、最大掘削深さ50mを実現。その一方で、8m以下の低空頭下でも掘削・積込が可能となっており、地下階から下に向かって掘り進める「逆打ち工事」などの特殊現場で威力を発揮します。

操作方式も油圧ショベルベースとすることで、運転操作を容易にし、オペレーターの負担軽減を図っています。

バケットの昇降速度は下げ185m/min、上げ148m/minという高速作動を実現し、開閉動作も「閉じ2秒、開き4秒」と極めて機敏です。また、接地圧65kPaで安定した作業が可能なほか、フロント部分をコンパクトに格納できる構造により、本体を分解することなくトレーラーに積載できる「丸積み輸送」にも対応しています。

なお、輸送には対応するトレーラの選定と特殊車両通行の認可が必要となります。