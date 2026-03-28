デイリーNK内部消息筋によると、黄海南道に展開する朝鮮人民軍第4軍団傘下のある旅団では最近、「名誉軍人（傷痍軍人）家庭の支援」を名目に、指揮部に属する将校らに対し、今月30日までに各家庭でトウモロコシ5キロを納めるよう指示が出された。この命令は今月14日、軍団政治部から下されたもので、朝鮮労党大会決定の貫徹と結び付け「忠誠心の証明」を求める圧力が伴っているという。北朝鮮では、上層部からの指示が人事評価や昇