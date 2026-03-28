3月30日より放送開始となる連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合ほか）は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ広く知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時に戦いながら、激動の時代に新たな風を起こしていく。主人公の2人を演じるのは、見上愛（一ノ瀬りん役）と上坂樹里（大家直美役）。物語の中心を担う彼