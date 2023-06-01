ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。予選トップ通過を決めた峰。Vを意識したモードに入ったか。まずは準優1枠戦を生かす。インから先マイに集中する。末永は握りマイで次位確保。桐生は末永の出方を見て。パワー上位の中村が一発を狙う。＜1＞峰竜太舟足は上もいますし、（23年）ダービーの時みたいに誰にも負けないという足ではないです。エンジン評価はリ