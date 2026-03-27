メインバンクの取引社数が全国16位のしずおかFGの静岡銀行（1万8,762社）と、名古屋銀行（9,359社）が、経営統合に基本合意したことを発表した。両行のメイン取引社数は合計2万8,121社で、国内金融グループで10位の地銀グループが誕生する。東京商工リサーチ（TSR）のデータベースからみた2025年の県別メインバンク取引社数は、静岡銀行は静岡県内39.3％でシェアトップだ。一方、名古屋銀行は、愛知県では三菱UFJ銀行（22.9％