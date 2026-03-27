メインバンクの取引社数が全国16位のしずおかFGの静岡銀行（1万8,762社）と、名古屋銀行（9,359社）が、経営統合に基本合意したことを発表した。両行のメイン取引社数は合計2万8,121社で、国内金融グループで10位の地銀グループが誕生する。



東京商工リサーチ（TSR）のデータベースからみた2025年の県別メインバンク取引社数は、静岡銀行は静岡県内39.3％でシェアトップだ。一方、名古屋銀行は、愛知県では三菱UFJ銀行（22.9％）、あいち銀行（12.1％）に次ぐ、3位（10.7％）で、ともに地域で高いシェアを持つ。





新しい持株会社の下で、2バンク制による企業価値向上を目指していく。第四北越銀行と群馬銀行の経営統合による群馬新潟FG、千葉銀行と千葉興業銀行の統合によるちばFGなど、地銀再編が動き出した。メインバンク取引社数では、3メガバンクとりそなHDが頭一つ抜けている。地銀グループでは、トップがふくおかFGの4万3,063社、群馬新潟FGの3万3,430社、めぶきFGの3万3,161社の3グループが3万社超え。次いで、ちばFGの2万8,942社、北洋銀行の2万8,462社、そして今回統合を発表した静岡FGと名古屋銀行の2万8,121社が続き、ほくほくFGの2万8,079社と横浜FGの2万4,818社を上回る。

自動車関連企業が集積する中部地区の統合だが、重複店舗は限定的という。首都圏での営業を強化するしずおかFGと愛知県で強固な地盤を持つ名古屋銀行の統合は、経済圏を広げ顧客の利便性も高まる。システム投資やバックオフィスの効率化、自動車産業への取引効果も期待される。

※ 本調査は、東京商工リサーチの企業データベース165万5,166社（各年3月末時点）のメインバンクを集計、分析した。

※ メインバンクが複数の場合、最上位行をメインバンクとした。







