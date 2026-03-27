京都府立山城総合運動公園で7月4日、5日に開催される音楽フェス『京都大作戦2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：『京都大作戦2025』、走り続けるロックバンドの覚悟が輝いた2日間10-FEETがいるから体感できた“人生の真髄”） 今回発表されたアーティストは、主催する10-FEETのほか、KUZIRA、くるり、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、dustbox、w.o.d.、Dragon Ash、HEY-SMITH、マキシマム