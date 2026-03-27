京都府立山城総合運動公園で7月4日、5日に開催される音楽フェス『京都大作戦2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたアーティストは、主催する10-FEETのほか、KUZIRA、くるり、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、dustbox、w.o.d.、Dragon Ash、HEY-SMITH、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTENGRAFFTYの計12組。出演日は後日発表となる。

また、発表にあわせてオフィシャル2次受付もスタート。締切は4月5日23時59分まで。

なお、『京都大作戦』会員『はんなり会』の年額会員は、イベント来場時の特典として“レプリカ万能札”の進呈や“はんなり休憩処”を利用することができる。2026年からは会員サイトもリニューアルされ、さらなる会員コンテンツや来場者へのサービスは随時追加予定とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）