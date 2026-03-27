27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）では、番組スタート時から出演してきた黒田みゆアナ（27）が涙の卒業となった。【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナエンディングでは、3年前の初回放送から今までのVTRを放映。その後、黒田アナが「本当にいろいろあったなと思うんですけど、3年間携わらせていただいて、ずっと見ている方はわかると思うのですが、初回から内容とか構成もガラッと変わって。手前味