ABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が27日、生放送され、11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたABCテレビの岩本計介アナウンサーが同日をもって番組を卒業した。【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露番組ではサプライズとして、金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川が駆けつけ