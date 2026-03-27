『おはよう朝日です』岩本計介アナ、番組卒業 次のステージも明かす「アナウンサー一筋でやってきましたけれど…」
ABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が27日、生放送され、11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたABCテレビの岩本計介アナウンサーが同日をもって番組を卒業した。
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
番組ではサプライズとして、金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川が駆けつけたほか、岩本アナの卒業式を行った。視聴者の代表者やこれまで番組で共演したゆかりの人たちが登場し送辞の言葉を述べた。また、血液の病気で入院生活を余儀なくされ、車いすで岩本アナと大阪・関西万博を訪れた少年が登場。歩いて現れた少年に岩本アナも感激していた。
また卒業企画として行った世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」の模様を届けた。
番組ラストには番組を引き継ぐ古川昌希アナがラジオから駆けつけ、花束を贈呈。最後に挨拶を求められ「11年、ありがとうございました。実はまだ完全に実感がないというか…。不思議な感覚。それだけ『おはよう朝日です』が11年間で生活の一部になってきた。一つ心の中に確信あるのは、やり残したことはない！」と断言。後任を古川アナが引き継ぐことに「大きな大きな安心要素になってます！」と信頼を寄せた。
さらに次のステージにも言及。「知らない世界をもっと見たいという思いで、これまでアナウンサー一筋でやってきましたけれど、報道の現場に出まして、報道の記者として、私が知らない事実とか私が知らない問題がたくさんあると思います。それに私は現場に言って、自分の肌で、自分の目で見て考えて、たっぷり蓄えて、また少しでも大きくなれるように精一杯やっていこうと思っております」と語った。
最後に視聴者への感謝の言葉を述べ、「お忘れ物ありませんね。きょうも元気でいってらっしゃい」といういつものコメントで締めくくった
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
番組ではサプライズとして、金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川が駆けつけたほか、岩本アナの卒業式を行った。視聴者の代表者やこれまで番組で共演したゆかりの人たちが登場し送辞の言葉を述べた。また、血液の病気で入院生活を余儀なくされ、車いすで岩本アナと大阪・関西万博を訪れた少年が登場。歩いて現れた少年に岩本アナも感激していた。
番組ラストには番組を引き継ぐ古川昌希アナがラジオから駆けつけ、花束を贈呈。最後に挨拶を求められ「11年、ありがとうございました。実はまだ完全に実感がないというか…。不思議な感覚。それだけ『おはよう朝日です』が11年間で生活の一部になってきた。一つ心の中に確信あるのは、やり残したことはない！」と断言。後任を古川アナが引き継ぐことに「大きな大きな安心要素になってます！」と信頼を寄せた。
さらに次のステージにも言及。「知らない世界をもっと見たいという思いで、これまでアナウンサー一筋でやってきましたけれど、報道の現場に出まして、報道の記者として、私が知らない事実とか私が知らない問題がたくさんあると思います。それに私は現場に言って、自分の肌で、自分の目で見て考えて、たっぷり蓄えて、また少しでも大きくなれるように精一杯やっていこうと思っております」と語った。
最後に視聴者への感謝の言葉を述べ、「お忘れ物ありませんね。きょうも元気でいってらっしゃい」といういつものコメントで締めくくった