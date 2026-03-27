首位打者獲得など打率3割3度…土谷鉄平氏が説くネクストでの思考整理打席で相手投手とのタイミングが合わず、自分のスイングができないと悩む選手は多い。打席に入ってから慌てないためには、ネクストバッターズサークルでの準備が不可欠だ。楽天時代に卓越したバットコントロールでパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さんは、引退後に中学生の指導にも携わってきた。名手が実践していた、パフォーマンスを維持するための独自の