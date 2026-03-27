首位打者獲得など打率3割3度…土谷鉄平氏が説くネクストでの思考整理

打席で相手投手とのタイミングが合わず、自分のスイングができないと悩む選手は多い。打席に入ってから慌てないためには、ネクストバッターズサークルでの準備が不可欠だ。楽天時代に卓越したバットコントロールでパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さんは、引退後に中学生の指導にも携わってきた。名手が実践していた、パフォーマンスを維持するための独自のルーティンには、打席に向かう前の思考を整理するヒントが隠されている。

タイミングの取り方は選手によって様々だが、土谷さんはネクストで「軸足（の股関節）に体重を乗せる。そこだけ、タイミングの確認をやってました」と振り返る。軸足へのタメが遅れなければ、あとはステップするだけで対応が可能。逆に、投球フォームに対して早く体重を乗せすぎてしまうと、体がこらえきれずに崩れてしまう。投手のモーションやクイックを観察することが重要だという。

例えば、前足へのステップ動作がゆっくりな投手に対しては、その長さに合わせ、自分のタメを作る瞬間をリンクさせる。「ざっくりでも良いので、ワンテンポ置いてというのを感じておく」と土谷さん。ランナーの有無で変わる投手のモーションに対しても、「股関節に乗せる」タイミングさえ整理できていれば、打席内での大きなズレを防ぐことができる。

自分のフォームを気にしすぎるのはNGだ。土谷さんは「自分の動きばっかり確認していても、ピッチャーの球には、なかなか対応できない」と指摘する。主題はあくまで投手との対戦であり、理想の形を追い求めすぎて集中力を削いでは本末転倒だ。ネクストでは体の動きを1つ、多くても2つの要点に絞り、意識をシンプルに保つ。打席に立ったら余計な思考を排除し、投球に対して全力で集中できる環境を作り出さなければいけない。

「要点だけを（頭に）入れて、あとは自分の体を動かせる準備をして、打席に立ったらピッチャーの球に集中する。もう、そこだけ」と語る土谷さん。ルーティンを確立し、自信を持って打席へ向かうことで、これまで捉えきれなかった1球への対応力は確実に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）