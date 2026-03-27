ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠トロントでアスレチックスとの今季開幕戦（27日＝同28日）へ向け前日練習に臨んだ。三塁で守備練習を行ったあと、ウラジーミル・ゲレロ内野手、ジョージ・スプリンガー外野手ら主力とともにフリー打撃。軽めのスイングながら25スイングで2本の柵越えを左中間スタンドへ叩き込んだ。途中、ゲレロとは打撃フォームの左肩の入り方について談義する場面もあった