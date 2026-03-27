ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠トロントでアスレチックスとの今季開幕戦（27日＝同28日）へ向け前日練習に臨んだ。

三塁で守備練習を行ったあと、ウラジーミル・ゲレロ内野手、ジョージ・スプリンガー外野手ら主力とともにフリー打撃。軽めのスイングながら25スイングで2本の柵越えを左中間スタンドへ叩き込んだ。途中、ゲレロとは打撃フォームの左肩の入り方について談義する場面もあった。

岡本は「もう始まるんでね、やっぱりしっかり頑張りたいないと思います。始まれば緊張するでしょうし、そういうのはあると思います」と開幕前日の心境を口にした。本拠ロジャースセンターでプレーするイメージを問われると「本当に奇麗な球場ですし、大きいので凄い楽しみだなと思います」と語った。

自身と同じく今季メジャー1年目のホワイトソックス・村上宗隆は開幕戦で初ホームランを記録。本塁打への最初の反応は「そうですか」だけだったが、「本当に打つんだろうなと思っていましたし、やっぱり僕も頑張らなきゃいけないなと思いますし、まずはすぐに対戦もあるので楽しみにして頑張りたいなと思います」と話し、村上が“岡本さんとともに日本人内野手の評価を高めていければ”と話したと聞かされると「そうですね。僕もそう思いますし、しっかり頑張りたいなと思います」と同調した。

ーー１試合目で村上さんはホームランを打った