篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している小関裕太、柏木悠（超特急）、新納慎也、中島ひろ子、高岸宏行（ティモンディ）、星乃夢奈、ベンガル、宇梶剛士がクランクアップを迎えた。 参考：知英、7年ぶりの日本ドラマ復帰で感じた“変化”篠原涼子には「一瞬で恋に落ちました」 本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤