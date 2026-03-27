篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している小関裕太、柏木悠（超特急）、新納慎也、中島ひろ子、高岸宏行（ティモンディ）、星乃夢奈、ベンガル、宇梶剛士がクランクアップを迎えた。

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本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

最終回の放送を目前に控え、こずえの同僚や上司となる刑務官たちを演じた“刑務官チーム”の小関、柏木、新納、中島、高岸、星乃、ベンガル、宇梶がクランクアップを迎えた。

刑務官で主任の海老原秀彦を演じた小関は「今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした」と振り返り、「本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです」と笑顔を見せた。

元所長代理・小柳太介役の宇梶は「何から何までお世話になりました」とスタッフや共演者たちに感謝。「現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）」と明かした。

なお、最終回は3月29日23時より放送開始となる。

コメント小関裕太今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした。本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです

柏木悠（超特急）すごく楽しい日々で、ベンチコートに穴を開けてしまったこともありましたが、楽しい現場でした。最後まで本当に楽しくみなさんにいじっていただけて嬉しかったです。

新納慎也所長にまでしていただき嬉しいです！ 海外ドラマオタクなのですが、日本のドラマ界に新しい風を吹かせたような、海外ドラマ風味のあるこのドラマを1人の視聴者としても毎週楽しませていただきました。シーズン2も楽しみにしています。

中島ひろ子いつもおしゃべりばかりしてすみません。それくらい現場が和気あいあいとしていて、来るのがいつも楽しかったです。それがなくなると思うと、すごく寂しいです。またお会いできるようにがんばりますので、そのときはまたおしゃべりに付き合ってください（笑）。

高岸宏行（ティモンディ）遠征が続く大変な現場でしたが、いろんなスタッフの方が話し相手になってくださって、本当に楽しくて、大好きな現場でした。

星乃夢奈4ヶ月間ありがとうございました。作品の内容とは裏腹に現場が本当に明るくて、撮影に向かうのが毎回本当に楽しみでした。またみなさんとお仕事ができるようにがんばります。

ベンガル僕はけっけう人見知りなので、なかなかみんなと仲良くできず――酒を飲みながら撮影すれば一発で仲良くなれたのですが（笑）。本当に楽しい現場で、すごく楽しかったです。撮影はまだしばらく続くと思いますが、最後にみんなで乾杯でもできたらいいね。

宇梶剛士何から何までお世話になりました。現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）。

（文＝リアルサウンド編集部）