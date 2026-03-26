東京市場まとめ 1.概況 日経平均は前日比105円高の53,855円で続伸して寄付きました。前日の米国株高の流れを引き継ぎ、買いが先行しましたが、その後は米国とイランの停戦交渉を巡る不透明感から原油先物価格が上昇し、投資家心理が悪化。一転して売りが優勢となり、前日比91円安の53,658円で午前の取引を終えました。後場も軟調な展開が続きました。イランの停戦交渉拒否を背景に両国間の対立の深さが改めて意識され、原油先物