転勤や進学などで春に引っ越しを控えている人の中には、不用品の処分を進めている人も多いのではないでしょうか。集合住宅のごみ捨て場や戸建て住宅の前などに、「ご自由にお持ちください」という張り紙とともに食器や家電製品、ぬいぐるみなどが置かれているのをよく見掛けます。善意の「リサイクル」に見えるこの行為ですが、実は出す側も、持ち帰る側も法的リスクを背負っているかもしれません。【画像で見る】「えっ…」こ