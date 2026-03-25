家族でわいわいお惣菜を選ぶ時間は、主婦にとって「今夜は楽ができる」という解放感と、家族の好物を並べる楽しさが入り混じったひとときです。しかしそんな平和なはずの夕食が、たったひとつの「からあげ」を巡って修羅場に変わってしまう……。今回はそんなお悩みです。『買ってきたお惣菜を、旦那がひとり占めしようとしました』家族でわけるつもりで買ったお惣菜。ところが旦那さんは「俺が選んだから俺のものだ」と主張し、22