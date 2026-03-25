タレントの今田耕司（60）と森香澄（30）が、4月1日からフジテレビほかで放送される「ニッポン今だ！ラボ」（水曜後9・54）で司会を務める。研究所をイメージしたバーチャルセットで今田が所長、森が研究員に扮（ふん）し、政府の重要政策や現代社会の問題をわかりやすく伝える約2分の短尺番組。初回収録を終えた2人が本紙などの取材に応じ、今田は「自分が勉強になるので、非常に楽しくやらせていただきました」と充実した表