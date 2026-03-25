タレントの今田耕司（60）と森香澄（30）が、4月1日からフジテレビほかで放送される「ニッポン 今だ！ラボ」（水曜後9・54）で司会を務める。研究所をイメージしたバーチャルセットで今田が所長、森が研究員に扮（ふん）し、政府の重要政策や現代社会の問題をわかりやすく伝える約2分の短尺番組。初回収録を終えた2人が本紙などの取材に応じ、今田は「自分が勉強になるので、非常に楽しくやらせていただきました」と充実した表情を見せた。

1年にわたって放送される同番組でタッグを組む2人。互いの印象を問われると、今田は「森さんがすっごい年下なのに、すごく優しかったです」と回答。収録中、今田がせりふを言い間違える場面があったが「大ベテランの間違いを優しく見守ってくれました。励ましてくれました」と森のフォローに感謝した。

今田は森の“古巣”であるテレビ東京で、人気番組「開運！なんでも鑑定団」の司会を担当。森は「私はなんでも鑑定団を担当できなかったので、ここでお隣に並べてすごくうれしい」と念願の共演に笑顔を見せ「フリーになっても、こういう番組にMCとして呼んでいただけるのはうれしい」と喜んだ。そんな森に今田は「テレ東、出禁でしたっけ？」とジョークを飛ばし、取材陣を笑わせた。